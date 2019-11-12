EditThisCookie для Windows

EditThisCookie 1.5.0 для Google Chrome

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание EditThisCookie 1.5.0 для Google ChromeОписание   Скачать EditThisCookie 1.5.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,34 Мб) Скриншоты EditThisCookie 1.5.0 для Google ChromeСкриншоты (2)   Статистика EditThisCookie 1.5.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о EditThisCookie 1.5.0 для Google ChromeОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EditThisCookie - полезное расширение для браузера Google Chrome, представляющее собой мощный менеджер cookie, с помощью которого можно быстро и легко добавлять, удалять, изменять, искать, защищать и блокировать cookie.

Ключевые особенности:

  • Редактирование файлов cookie.
  • Удаление файлов cookie.
  • Добавление новых файлов cookie.
  • Создание файлов cookie.
  • Поиск файлов cookie.
  • Защита файлов cookie (только чтение).
  • Блокировка файлов cookie (фильтр).
  • Экспорт файлов cookie в формат JSON, Netscape (идеально для wget и curl), Perl::LPW.
  • Импорт файлов cookie в формате JSON.
  • Ограничение максимального срока действия любых файлов cookie.
  • Улучшение производительности, удаление устаревших файлов cookie.
  • Импорт cookies.txt.
EditThisCookie
EditThisCookie
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

Adobe Flash Player 32.0.0.270

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и

WebBrowserPassView 1.91

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

SafeIP 2.0.0.2615

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование

RusVPN 1.3 / 0.2.1.7 для Google Chrome и Mozilla Firefox

Быстрый, безопасный и абсолютно бесплатный VPN Proxy сервис для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, которое предлагает пользователю надежные методы RSA

VkOpt 3.0.7.2 для Google Chrome / Opera 15+

VkOpt - чрезвычайно полезное расширение для всех пользователей социальной сети вКонтакте, которое добавит в Ваш браузер на основе Chromium множество полезных функций

VideoCacheView 3.05

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы

скачать Adguard

Отзывы о программе EditThisCookie

Admin

Отзывов о программе EditThisCookie 1.5.0 для Google Chrome пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 