Brave для Windows

Brave 0.61.51

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Описание Brave 0.61.51Описание   Скачать Brave 0.61.51СКАЧАТЬ (1,22 Мб) Скриншоты Brave 0.61.51Скриншоты (8)   Статистика Brave 0.61.51Статистика   Отзывы о Brave 0.61.51Отзывы (11)  
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3.70 из 5, всего оценок - 112
  • Рейтинг программы - 3.70 из 5
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Brave - инновационный браузер на основе Chromium, который ориентирован в первую очередь на безопасное использование всех возможностей интернета и высокую скорость работы. Настроек пока что в этом web-обозревателе не много. По умолчанию отключен мониторинг сетевой активности и нейтрализована назойливая раздражающая реклама, что достаточно эффективно сказывается на ускорении загрузки страниц и экономии трафика. Что же касается рекламных баннеров, то тут доступно несколько вариантов их блокировки:

  • замена всех окон с рекламой на другие (меньшие по размеру), которые будут размещены в определенных местах страницы,
  • полная нейтрализация и отключение.

Кроме избавления от рекламных блоков, этот браузер блокирует куки сторонних продуктов, нейтрализует зараженные онлайн объявления, а с помощью функции HTTPS Everywhere шифрует отправляемые пакеты данных, что предотвращает утечку персональной информации.

Из других возможностей присутствуют традиционные для всех web-обозревателей:

  • поддержка мультивкладочности (в том числе и безопасная сессия),
  • выбор открываемого ресурса при старте браузера - домашняя страница, последняя открытая, пустая вкладка,
  • две поисковые системы - Google и DuckDuckGo,
  • управление вкладками - ограничение одновременно открытых, переключение на вкладку, выделение вкладок разными цветами, превью страницы при наведении на вкладку курсора мышки,
  • параметры приватности и др.

В общем, можно с уверенностью сказать, что хоть браузер Brave пока еще находится в стадии активной разработки, но уже сейчас может успешно использоваться всеми пользователями, которые при работе в интернете ценят прежде всего скорость и безопасность.

Что нового в Brave 0.61.51?
  • Исправлены различные ошибки.
Brave
Brave
Brave
Brave
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Brave

Михаил про Brave 0.19.145 [02-04-2018]

Этот браузер тормозит систему на семёрке не ставте
1 | 6 | Ответить

Серёжа в ответ Михаил про Brave 0.22.13 [01-06-2018]

Я сейчас тестирую Iridium Browser портативную версию на win7. Первые впечатления нормальные. Рекомендую попробовать.
1 | 2 | Ответить

Натали С про Brave 0.15.314 [10-06-2017]

привет! а я вот сегодня нашла его..с моим стареньким ноутом работает так здорово!!! Быстро! Хром тормозил ужасно..я очень довольна!
8 | 4 | Ответить

hastor про Brave 0.13.4 [19-02-2017]

Русский язык присутствует в браузере. В настройках нужно переключать.
16 | | Ответить

Николай про Brave 0.12.5 [09-01-2017]

Кто знает, из-за чего этот браузер может не устанавливаться?
| 4 | Ответить

Люка в ответ Николай про Brave 0.13.4 [21-02-2017]

Все из-за того же: либо библитек Microsoft .NET Framework либо Microsoft Visual C++ не хватает.
4 | | Ответить

фарит про Brave 0.12.5 [08-12-2016]

Браузер понравился ,уже есть русский язык
2 | 1 | Ответить

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