|
Brave 0.61.51
|
|
|
|Оцените программу!
3.70 из 5, всего оценок - 112
|
- Рейтинг программы - 3.70 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Brave - инновационный браузер на основе Chromium, который ориентирован в первую очередь на безопасное использование всех возможностей интернета и высокую скорость работы. Настроек пока что в этом web-обозревателе не много. По умолчанию отключен мониторинг сетевой активности и нейтрализована назойливая раздражающая реклама, что достаточно эффективно сказывается на ускорении загрузки страниц и экономии трафика. Что же касается рекламных баннеров, то тут доступно несколько вариантов их блокировки:
- замена всех окон с рекламой на другие (меньшие по размеру), которые будут размещены в определенных местах страницы,
- полная нейтрализация и отключение.
Кроме избавления от рекламных блоков, этот браузер блокирует куки сторонних продуктов, нейтрализует зараженные онлайн объявления, а с помощью функции HTTPS Everywhere шифрует отправляемые пакеты данных, что предотвращает утечку персональной информации.
Из других возможностей присутствуют традиционные для всех web-обозревателей:
- поддержка мультивкладочности (в том числе и безопасная сессия),
- выбор открываемого ресурса при старте браузера - домашняя страница, последняя открытая, пустая вкладка,
- две поисковые системы - Google и DuckDuckGo,
- управление вкладками - ограничение одновременно открытых, переключение на вкладку, выделение вкладок разными цветами, превью страницы при наведении на вкладку курсора мышки,
- параметры приватности и др.
В общем, можно с уверенностью сказать, что хоть браузер Brave пока еще находится в стадии активной разработки, но уже сейчас может успешно использоваться всеми пользователями, которые при работе в интернете ценят прежде всего скорость и безопасность.
|
|Что нового в Brave 0.61.51?
- Исправлены различные ошибки.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
Яндекс.Браузер 19.3.0.2485
Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает
Tor Browser 8.0.6
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
Opera 12.18
Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной
Google Chrome 73.0.3683.75
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель
Opera 58.0.3135.107
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,
Google Chrome Portable 73.0.3683.75
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome
|
|
Отзывы о программе Brave
Михаил про Brave 0.19.145 [02-04-2018]
Этот браузер тормозит систему на семёрке не ставте
1 | 6 | Ответить
Серёжа в ответ Михаил про Brave 0.22.13 [01-06-2018]
Я сейчас тестирую Iridium Browser портативную версию на win7. Первые впечатления нормальные. Рекомендую попробовать.
1 | 2 | Ответить
Натали С про Brave 0.15.314 [10-06-2017]
привет! а я вот сегодня нашла его..с моим стареньким ноутом работает так здорово!!! Быстро! Хром тормозил ужасно..я очень довольна!
8 | 4 | Ответить
hastor про Brave 0.13.4 [19-02-2017]
Русский язык присутствует в браузере. В настройках нужно переключать.
16 | | Ответить
Николай про Brave 0.12.5 [09-01-2017]
Кто знает, из-за чего этот браузер может не устанавливаться?
| 4 | Ответить
Люка в ответ Николай про Brave 0.13.4 [21-02-2017]
Все из-за того же: либо библитек Microsoft .NET Framework либо Microsoft Visual C++ не хватает.
4 | | Ответить
фарит про Brave 0.12.5 [08-12-2016]
Браузер понравился ,уже есть русский язык
2 | 1 | Ответить
|Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв
|