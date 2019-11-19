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Гитарный тюнер T4A для Android

Гитарный тюнер T4A 2.11.4 для Android

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Описание Гитарный тюнер T4A 2.11.4 для AndroidОписание   Скачать Гитарный тюнер T4A 2.11.4 для AndroidСКАЧАТЬ (19,61 Мб) Скриншоты Гитарный тюнер T4A 2.11.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Гитарный тюнер T4A 2.11.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Гитарный тюнер T4A 2.11.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Гитарный тюнер T4A - точный, быстрый и простой в использовании гитарный тюнер для Android. Запустите приложение, сыграйте любую открытую струну и начните настраивать свою гитару при помощи встроенного микрофона вашего мобильного устройства.

Ключевые особенности приложения:

  • 8 наиболее распространенных строев (стандартный, ми-бемоль, ре, drop-D, drop-C, Open-G, Open-C и Open-D).
  • Автонастройка (режим хэндс-фри).
  • Простота в использовании.
  • Изящный и аккуратный интерфейс.
  • Быстрая и точная настройка.
  • Предотвращение блокировки экрана в процессе настройки.
  • Энергосберегающий режим (автоматическое выключение, если тюнер не используется).
Гитарный тюнер T4A
Гитарный тюнер T4A
Гитарный тюнер T4A
Гитарный тюнер T4A
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМузыка
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Отзывы о программе Гитарный тюнер T4A

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