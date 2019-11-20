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Logo Maker Pro для Android

Logo Maker Pro 2.6 для Android

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Описание Logo Maker Pro 2.6 для AndroidОписание   Скачать Logo Maker Pro 2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (41,43 Мб) Скриншоты Logo Maker Pro 2.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Logo Maker Pro 2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Logo Maker Pro 2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Logo Maker Pro - простое в использовании приложение, который позволяет в считанные секунды создать свой собственный профессиональный и уникальный логотип, используя для этого тысячи графических элементов и вариантов редактирования.

Можно изменять цвет значков или использовать текстурное изображение для окрашивания вашего логотипа и использовать пользовательские фильтры на них, создавать оригинальные цветовые градиенты и использовать их на своих логотипах.

Приложение включает в себя огромную коллекцию наклеек, графических элементов, фигур, фонов и текстур по категориям, инструментов для редактирования фотографий и текста и пр.

Ключевые особенности:

  • Огромная коллекция наклеек, графических элементов, фигур, фонов и текстур по категориям.
  • Профессиональные инструменты для редактирования фотографий и текста.
  • Уникальные типографские, художественно-символические дизайны логотипов.
  • 1000 бесплатных готовых шаблонов для постов в Instagram, миниатюр на Youtube и всех других графических изображений в социальных сетях.
  • Около 700 новых семейств шрифтов, которые поддерживают латиницу на арабском, кириллицу на греческом, почти на всех языках.
Logo Maker Pro
Logo Maker Pro
Logo Maker Pro
Logo Maker Pro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Logo Maker Pro

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