Logo Maker Pro - простое в использовании приложение, который позволяет в считанные секунды создать свой собственный профессиональный и уникальный логотип, используя для этого тысячи графических элементов и вариантов редактирования.

Можно изменять цвет значков или использовать текстурное изображение для окрашивания вашего логотипа и использовать пользовательские фильтры на них, создавать оригинальные цветовые градиенты и использовать их на своих логотипах.

Приложение включает в себя огромную коллекцию наклеек, графических элементов, фигур, фонов и текстур по категориям, инструментов для редактирования фотографий и текста и пр.

Ключевые особенности: