Tor Browser 9.0.2
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
RusVPN 1.3 / 0.2.1.7 для Google Chrome и Mozilla Firefox
Быстрый, безопасный и абсолютно бесплатный VPN Proxy сервис для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, которое предлагает пользователю надежные методы RSA
ZenMate VPN 5.0.0.50
Простой и надежный способ обеспечить себе безопасный веб-серфинг. VPN-клиент умеет шифровать трафик, защищает сетевое соединение и ПК от всевозможных мошенников,
DNS Jumper 2.1
DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете
Hotspot Shield 8.4.0
Hotspot Shield - бесплатная программа, которая обезопасит Вас при подключении к открытым точкам доступа Wi-Fi, путем создания виртуальной VPN сети между ПК и
SoftEther VPN 4.31.9727 beta
Одно из лучших альтернативных решений для OpenVPN и Microsoft VPN, которое предлагает пользователю стойкое шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit, прозрачность для