Eusing Cleaner - бесплатный инструмент для оптимизации системы и защиты конфиденциальности. Программа позволяет находить и удалять неиспользуемые файлы в вашей системе, ошибочные записи в системном реестре, осуществлять очистку истории посещений браузера, а также удалит мусор, оставшийся после разного рода приложений (поддерживается более 150 сторонних приложений, включая Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip и пр.).

Пользователь может выбрать элементы, которые необходимо удалить или оставить. Всего одним щелчком мыши Eusing Cleaner может стереть кеш, файлы cookie, историю, введенные URL-адреса, автозаполнение памяти, index.dat браузеров (поддерживаются все популярные браузеры Internet Explorer/Netscape/Firefox/Opera/Chrome), а также очистить временную папку Windows, историю поиска, корзину, последние документы и т.д. Также присутствует возможность перезаписывать удаленные данные несколько раз, поэтому их нелегко восстановить.

Кроме этого приложение включает в себя полнофункциональный инструмент для очистки реестра, который при необходимости просканирует системный реестр Windows на наличие недействительной или устаревшей информации и предоставит список найденных ошибок. После исправления неверных записей ОС будет более стабильной и отзывчивой в работе. Доступна встроенная функция резервного копирования, благодаря которой можно легко восстановить реестр в случае возникновения проблем при выполнении операций очистки.

Также имеется дефрагментатор реестра, с помощью которого можно повысить производительность системы за счет удаления битых и пустых записей в файлах реестра Windows.