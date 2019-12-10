Eusing Cleaner для Windows

Eusing Cleaner 5.3

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Описание Eusing Cleaner 5.3Описание   Скачать Eusing Cleaner 5.3СКАЧАТЬ (1,65 Мб) Скриншоты Eusing Cleaner 5.3Скриншоты (7)   Статистика Eusing Cleaner 5.3Статистика   Отзывы о Eusing Cleaner 5.3Отзывы (0)  
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Eusing Cleaner - бесплатный инструмент для оптимизации системы и защиты конфиденциальности. Программа позволяет находить и удалять неиспользуемые файлы в вашей системе, ошибочные записи в системном реестре, осуществлять очистку истории посещений браузера, а также удалит мусор, оставшийся после разного рода приложений (поддерживается более 150 сторонних приложений, включая Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip и пр.).

Пользователь может выбрать элементы, которые необходимо удалить или оставить. Всего одним щелчком мыши Eusing Cleaner может стереть кеш, файлы cookie, историю, введенные URL-адреса, автозаполнение памяти, index.dat браузеров (поддерживаются все популярные браузеры Internet Explorer/Netscape/Firefox/Opera/Chrome), а также очистить временную папку Windows, историю поиска, корзину, последние документы и т.д. Также присутствует возможность перезаписывать удаленные данные несколько раз, поэтому их нелегко восстановить.

Кроме этого приложение включает в себя полнофункциональный инструмент для очистки реестра, который при необходимости просканирует системный реестр Windows на наличие недействительной или устаревшей информации и предоставит список найденных ошибок. После исправления неверных записей ОС будет более стабильной и отзывчивой в работе. Доступна встроенная функция резервного копирования, благодаря которой можно легко восстановить реестр в случае возникновения проблем при выполнении операций очистки.

Также имеется дефрагментатор реестра, с помощью которого можно повысить производительность системы за счет удаления битых и пустых записей в файлах реестра Windows.

Eusing Cleaner
Eusing Cleaner
Eusing Cleaner
Eusing Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Настройка, оптимизация
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