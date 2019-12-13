Boom для Android

Boom 2.1.0 для Android

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Описание Boom 2.1.0 для AndroidОписание   Скачать Boom 2.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,86 Мб) Скриншоты Boom 2.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Boom 2.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Boom 2.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Boom — отличный аудио плеер с 3D-звуком, мощными басами, эквалайзером, наличием более 40000 радиостанций и подкастов, а также возможностью слушать любимые треки из сервисов Spotify, TIDAL или из облака (Google Drive или Dropbox).

Ключевые особенности приложения:

  • Воспроизведение аудиофайлов Hi-Res в формате 3D.
  • Запатентованная 3D-технология, которая создает невероятно реалистичный иммерсивный звук при использовании ЛЮБОЙ гарнитуры.
  • Поддержка форматов AIFF, FLAC, ALAC, WAV и DSF.
  • Встроенный 8- или 16-полосный эквалайзер.
  • 22 пресета эквалайзера для всех популярных музыкальных жанров.
  • Доступ к более чем 20 000 радиостанций и более чем 20 000 подкаст-станций из 120 стран.
  • Возможность слушать любимые треки из сервисов Spotify, TIDAL.
  • Возможность слушать или скачивать музыку непосредственно из Dropbox и Google-диска.
Boom
Boom
Boom
Boom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

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Отзывы о программе Boom

Admin

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