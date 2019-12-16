Eusing Free MP3 Cutter - быстрая и простая в использовании утилита, которая позволяет вырезать фрагменты аудиотреков (MP3, WAV, WMA), и сохранять их в виде отдельного файла.

В программу встроен небольшой проигрыватель, который предоставляет ползунок для визуального позиционирования точек разреза. Информация из ID3-тегов не будет потеряна после резки.

Ключевые особенности приложения: