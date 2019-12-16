Eusing Free MP3 Cutter для Windows

Eusing Free MP3 Cutter 2.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Eusing Free MP3 Cutter 2.6Описание   Скачать Eusing Free MP3 Cutter 2.6СКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты Eusing Free MP3 Cutter 2.6Скриншоты (1)   Статистика Eusing Free MP3 Cutter 2.6Статистика   Отзывы о Eusing Free MP3 Cutter 2.6Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Eusing Free MP3 Cutter - быстрая и простая в использовании утилита, которая позволяет вырезать фрагменты аудиотреков (MP3, WAV, WMA), и сохранять их в виде отдельного файла.

В программу встроен небольшой проигрыватель, который предоставляет ползунок для визуального позиционирования точек разреза. Информация из ID3-тегов не будет потеряна после резки.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность вырезать любой аудио фрагмент из большого файла MP3, WAV или WMA.
  • Сохранение информации из тегов ID3v2.
  • Предварительный просмотр перед резкой.
  • Установление точек разреза с точностью до миллисекунды.
  • Возможность вырезать несколько фрагментов.
  • Объединяет в себе MP3 Joiner и MP3 Mixer.
  • Простой и удобный интерфейс.
Eusing Free MP3 Cutter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
ТОП-сегодня раздела "Утилиты, Плагины"
 

Sound Booster 1.11.0.514

Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием

Perfect Player 1.1.4

Perfect Player - полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме, с функцией менеджера каналов и генератора

АудиоМАСТЕР 3.15

АудиоМАСТЕР - многофункциональный аудиоредактор для работы с звуковыми файлами всех популярных форматов. Кроме стандартных функций, позволяет записывать голос,

MorphVOX Pro 4.4.75

С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,

Камертон 1.0

Камертон - небольшая программа для настройки музыкального инструмента на слух. Точность частот достигает сотых долей герца. Диапазон генерируемых нот от "ми"

FxSound 13.027

FxSound значительно улучшает качество звучания ваших любимых программ и веб-сайтов с помощью функции 3D Surround, более высокой точности воспроизведения, быстро

скачать Adguard

Отзывы о программе Eusing Free MP3 Cutter

Admin

Отзывов о программе Eusing Free MP3 Cutter 2.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 