Play Lite for YouTube для Android

Play Lite for YouTube 4.0 для Android

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Описание Play Lite for YouTube 4.0 для AndroidОписание   Скачать Play Lite for YouTube 4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (238 Кб) Скриншоты Play Lite for YouTube 4.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Play Lite for YouTube 4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Play Lite for YouTube 4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Play Lite for YouTube - легкий, простой и быстрый видеоплеер, который позволяет воспроизвести любой ролик с YouTube как в полноэкранном режиме, так и в режиме "картинка в картинке".

Если вы собираетесь использовать приложение на медленном соединении (2G, 3G или 4G), можно легко переключиться на более низкое разрешение видео. Настройка низкого качества также может сэкономить много трафика, когда вы к примеру больше заинтересованы в прослушивании музыки с YouTube. Также поддерживаются плейлисты YouTube.

Ключевые особенности приложения:

  • Воспроизведение любого ролика с YouTube в полноэкранном режиме.
  • Воспроизведение любого ролика с YouTube в режиме "картинка в картинке".
  • Возможность переключиться на более низкое разрешение видео.
  • Экономия трафика.
  • Поддержка плейлистов YouTube.
  • Отсутствие комментариев под видео, а также подробной информации о ролике.
Play Lite for YouTube
Play Lite for YouTube
Play Lite for YouTube
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Play Lite for YouTube

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