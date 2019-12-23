Xvid Video Codec - видео-кодек MPEG-4 для ПК, который обеспечивает высокую компрессию, и соответственно большую скорость передачи медиафайлов по сети, а также более эффективное их хранение на жестком диске. Приложение можно рассматривать как своего рода архиватор для видео-файлов.

Xvid отличается высокой скоростью работы, благодаря оптимизации для новейших процессоров. Кодек может сжимать видео в соотношении 200:1 и более (по сравнению с несжатым видео). Приложение распространяется как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Ключевые особенности программы: