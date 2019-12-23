Xvid Video Codec для Windows

Xvid Video Codec 1.3.6

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Описание Xvid Video Codec 1.3.6Описание   Скачать Xvid Video Codec 1.3.6СКАЧАТЬ (11,31 Мб) Скриншоты Xvid Video Codec 1.3.6Скриншоты (4)   Статистика Xvid Video Codec 1.3.6Статистика   Отзывы о Xvid Video Codec 1.3.6Отзывы (0)  
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Xvid Video Codec - видео-кодек MPEG-4 для ПК, который обеспечивает высокую компрессию, и соответственно большую скорость передачи медиафайлов по сети, а также более эффективное их хранение на жестком диске. Приложение можно рассматривать как своего рода архиватор для видео-файлов.

Xvid отличается высокой скоростью работы, благодаря оптимизации для новейших процессоров. Кодек может сжимать видео в соотношении 200:1 и более (по сравнению с несжатым видео). Приложение распространяется как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Ключевые особенности программы:

  • Высокая скорость работы.
  • Высокое качество и минимальный размер сжатого видео.
  • Совместимость с DivX.
  • Расширенные настройки кодирования и декодирования.
  • Встроенный конвертер для сжатия видео в Xvid.
Xvid Video Codec
Xvid Video Codec
Xvid Video Codec
Xvid Video Codec
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе Xvid Video Codec

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