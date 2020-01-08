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Ashampoo UnInstaller FREE для Windows

Ashampoo UnInstaller FREE 9.00.00

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Описание Ashampoo UnInstaller FREE 9.00.00Описание   Скачать Ashampoo UnInstaller FREE 9.00.00СКАЧАТЬ (12,16 Мб) Скриншоты Ashampoo UnInstaller FREE 9.00.00Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo UnInstaller FREE 9.00.00Статистика   Отзывы о Ashampoo UnInstaller FREE 9.00.00Отзывы (0)  
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Ashampoo UnInstaller FREE - бесплатная и удобная в использовании программа для деинсталляции с ПК ненужного ПО.

Программа контролирует установку каждого нового приложения и записывает все изменения в системе. Приложение умеет удалять даже встроенные установщики, встраиваемые в инсталляторы разными порталами для загрузки ПО.

Установки без журнала тоже легко удалить – благодаря технологии углублённой очистки, которая очищает лучше, чем стандартные средства удаления. Также присутствует возможность удалить встроенные приложения Windows, имеются инструменты обслуживания и оптимизации системы (Internet Cleaner, Startup Tuner, Service Manager, File Associator и File Wiper).

Ключевые особенности:

  • Удаление программ с использованием журнала установки.
  • Удаление программ с углублённой очисткой.
  • Стирание конфиденциальных данных после удаления программ с помощью File Wiper.
  • Беззаботное удаление вложенных установщиков.
  • Оптимизация списка элементов в автозапуске, ускорение запуска системы с помощью Startup Tuner.
  • Управление ассоциациями файлов (File Associator).
  • Инструменты для обслуживания и оптимизации системы.
Ashampoo UnInstaller FREE
Ashampoo UnInstaller FREE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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