Ashampoo UnInstaller FREE - бесплатная и удобная в использовании программа для деинсталляции с ПК ненужного ПО.

Программа контролирует установку каждого нового приложения и записывает все изменения в системе. Приложение умеет удалять даже встроенные установщики, встраиваемые в инсталляторы разными порталами для загрузки ПО.

Установки без журнала тоже легко удалить – благодаря технологии углублённой очистки, которая очищает лучше, чем стандартные средства удаления. Также присутствует возможность удалить встроенные приложения Windows, имеются инструменты обслуживания и оптимизации системы (Internet Cleaner, Startup Tuner, Service Manager, File Associator и File Wiper).

Ключевые особенности: