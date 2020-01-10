TREZOR Manager - удобное Android-приложение, которое позволяет произвести базовые настройки кошелька и выступает в качестве связующего звена между HD криптокошельком TREZOR и сторонними приложениями (например Mycelium Bitcoin Wallet).

Программа позволяет создавать и восстанавливать кошельки, изменять название и логотип, включать/выключать, а также изменять PIN-код и кодовую фразу, обновлять прошивку и очищать устройство.

Для подключения к мобильному устройству потребуется OTG-кабель. При первом подключении потребуется верифицировать программу на своем смартфоне или планшете.

Ключевые особенности программы: