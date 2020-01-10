TREZOR Manager для Android

TREZOR Manager 2.1.8 для Android

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Описание TREZOR Manager 2.1.8 для AndroidОписание   Скачать TREZOR Manager 2.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4,67 Мб) Скриншоты TREZOR Manager 2.1.8 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика TREZOR Manager 2.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о TREZOR Manager 2.1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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TREZOR Manager - удобное Android-приложение, которое позволяет произвести базовые настройки кошелька и выступает в качестве связующего звена между HD криптокошельком TREZOR и сторонними приложениями (например Mycelium Bitcoin Wallet).

Программа позволяет создавать и восстанавливать кошельки, изменять название и логотип, включать/выключать, а также изменять PIN-код и кодовую фразу, обновлять прошивку и очищать устройство.

Для подключения к мобильному устройству потребуется OTG-кабель. При первом подключении потребуется верифицировать программу на своем смартфоне или планшете.

Ключевые особенности программы:

  • Создание и восстановление кошельков.
  • Возможность изменять название и логотип кошелька.
  • Возможность включать/выключать и изменять PIN-код.
  • Возможность включать/выключать кодовую фразу.
  • Обновление прошивки.
  • Очистка устройства.
TREZOR Manager
TREZOR Manager
TREZOR Manager
TREZOR Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе TREZOR Manager

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