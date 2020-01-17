Windows Privacy Dashboard (WPD) для Windows

Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.3.1323

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Описание Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.3.1323Описание   Скачать Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.3.1323СКАЧАТЬ (259 Кб) Скриншоты Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.3.1323Скриншоты (4)   Статистика Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.3.1323Статистика   Отзывы о Windows Privacy Dashboard (WPD) 1.3.1323Отзывы (0)  
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Windows Privacy Dashboard (WPD) - небольшой, но мощный портативный инструмент, работающий через Windows API. Данная утилита наиболее удобный и правильный способ настройки параметров, связанных с конфиденциальностью в ОС Windows.

Особенности приложения:

  • Управление конфиденциальностью. Настройка групповой политики, служб, задач и других параметров, отвечающих за сбор и передачу данных.
  • IP-блокиратор. Блокировка IP-адресов телеметрии, используя для этого правила из репозитория @crazy-max.
  • Деинсталлятор Appx. Возможность легко удалить предустановленный мусор из Microsoft Store или любого другого ненужного ПО.

 

Windows Privacy Dashboard (WPD)
Windows Privacy Dashboard (WPD)
Windows Privacy Dashboard (WPD)
Windows Privacy Dashboard (WPD)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Windows Privacy Dashboard (WPD)

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