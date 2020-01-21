Ashampoo Soundstage - программа конвертирует звук 5.1, 6.1 и 7.1 в бинауральное стерео, благодаря чему можно насладиться истинным окружающим звуком без дорогой системы объёмного звучания. Для большей полноты ощущений имеются настраиваемые параметры окружения. В добавок, встроенные шаблоны различных популярных наушников обеспечивают для них оптимальные параметры мгновенно.

Также присутствует игровой режим, который добавляет просторности звуку и помогает обнаруживать врагов быстрее без искажения оригинального звука. И наконец, даже стереозвук становится значительно лучше благодаря механизмам Ashampoo Soundstage.

Ключевые особенности: