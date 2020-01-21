Ashampoo Soundstage для Windows

Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0

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Описание Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0СКАЧАТЬ (40,83 Мб) Скриншоты Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0Скриншоты (2)   Статистика Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0Отзывы (2)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Ashampoo Soundstage - программа конвертирует звук 5.1, 6.1 и 7.1 в бинауральное стерео, благодаря чему можно насладиться истинным окружающим звуком без дорогой системы объёмного звучания. Для большей полноты ощущений имеются настраиваемые параметры окружения. В добавок, встроенные шаблоны различных популярных наушников обеспечивают для них оптимальные параметры мгновенно.

Также присутствует игровой режим, который добавляет просторности звуку и помогает обнаруживать врагов быстрее без искажения оригинального звука. И наконец, даже стереозвук становится значительно лучше благодаря механизмам Ashampoo Soundstage.

Ключевые особенности:

  • Наслаждайтесь истинным окружающим звуком в Ваших наушниках.
  • Используется исполнителями с Гремми.
  • Настраиваемые параметры окружения.
  • Поддерживаемые аудиоформаты: стерео, 5.1, 6.1, 7.1.
  • Настройки для точной игры.
  • Усиление громкости для сигналов с низким уровнем.
  • Более пространственный стереозвук.
Ashampoo Soundstage
Ashampoo Soundstage
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе Ashampoo Soundstage

Пётр про Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0 [22-01-2020]

Отличная штука . Давно хотел что-то чтобы можно было цифровой звук под себя настроить .
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serj про Ashampoo Soundstage 2020 1.0.0 [21-01-2020]

Программа при установке создаёт кучу файлов в корне диска D, с которыми непонятно что делать. После установки запускается с ошибкой, и отказывается работать. Была с позором изгнана, с низшей оценкой.
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