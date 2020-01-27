GitFox for GitLab для Android

GitFox for GitLab 1.6.0 для Android

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Описание GitFox for GitLab 1.6.0 для AndroidОписание   Скачать GitFox for GitLab 1.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,6 Мб) Скриншоты GitFox for GitLab 1.6.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика GitFox for GitLab 1.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о GitFox for GitLab 1.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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GitFox for GitLab - удобное мобильное приложение для управления проектами GitLab со своего смартфона или планшета.

Ключевые возможности приложения:

  • OAuth и пользовательская авторизация сервера.
  • Поддержка нескольких аккаунтов.
  • Активность со всех проектов.
  • Сведения о выпуске и MergeRequest (обсуждения, коммиты и пр.).
  • Поддержка Markdown.
  • Дерево файлов, вехи, ярлыки.
  • и многое другое...
GitFox for GitLab
GitFox for GitLab
GitFox for GitLab
GitFox for GitLab
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе GitFox for GitLab

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