Cleanmgr+ для Windows

Cleanmgr+ 1.2.7.907

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Описание Cleanmgr+ 1.2.7.907Описание   Скачать Cleanmgr+ 1.2.7.907СКАЧАТЬ (178 Кб) Скриншоты Cleanmgr+ 1.2.7.907Скриншоты (2)   Статистика Cleanmgr+ 1.2.7.907Статистика   Отзывы о Cleanmgr+ 1.2.7.907Отзывы (0)  
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Cleanmgr+ - небольшая портативная утилита, которая разработана на основе инструмента очистки дисков Microsoft Disk Clean-up Tool (Cleanmgr.exe), содержит дополнительные функции и позволяет удалять большее количество мусора, чем стандартная утилита очистки дисков.

Для удаления файлов службы обновления Windows потребуется запустить утилиту от имени администратора.

Позволяет очистить:

  • Файлы обновления Windows.
  • Предустановленные приложения Windows (папка WinSxS).
  • Скачанные файлы.
  • Оффлайн-страницы.
  • Файлы оптимизации доставки.
  • Кэш шейдеров DirectX.
  • Файлы статистики игр.
  • Системные временные отчеты об ошибках Windows.
  • Корзина.
  • Временные файлы.
  • Эскизы.
  • Буфер обмена.
  • DNS-кэш.
  • Очередь печати.
  • Файл гибернации.
Cleanmgr+
Cleanmgr+
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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