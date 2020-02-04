Debotnet для Windows

Debotnet 0.5.2 Stable

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Описание Debotnet 0.5.2 StableОписание   Скачать Debotnet 0.5.2 StableСКАЧАТЬ (1,4 Мб) Скриншоты Debotnet 0.5.2 StableСкриншоты (5)   Статистика Debotnet 0.5.2 StableСтатистика   Отзывы о Debotnet 0.5.2 StableОтзывы (0)  
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Debotnet - небольшая утилита для Windows 10, которая позволяет управлять параметрами конфиденциальности, телеметрии и ряда сетевых функций, отправляющих персональные данные пользователей на сервера компании Microsoft, и которые не могут быть полностью отключены.

Программа не требует установки.

Основные возможности:

  • Отключение телеметрии и ряда сетевых функций, отправляющих персональные данные пользователей на сервера компании Microsoft.
  • Интуитивный пользовательский интерфейс с поддержкой шаблонов.
  • Возможность пользователю выбирать, какие нежелательные функции будут отключены.
  • Наличие режима отладки.
  • Отображение выполняемых команд и изменяемых значений в реестре.
  • Программа не требует установки.
Debotnet
Debotnet
Debotnet
Debotnet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Debotnet

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