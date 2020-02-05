Smart Game Booster - простой в использовании инструмент, благодаря которому можно в пару кликов повысить производительность вашего компьютера или ноутбука в играх, что достигается путем остановки ненужных процессов и служб, очистки оперативной памяти, буфера обмена и дефрагментации диска.

Программа позволяет контролировать температуру и скорость вращения вентиляторов, добавлять ярлыки запуска ваших игр и запускать их с оптимизированными настройками системы, а также дает возможность пользователю выбирать какие программы будут завершаться перед запуском игр, а какие - нет.

Доступны дополнительные опции, как например дефрагментация диска и обновление драйверов и пр.

Ключевые особенности приложения: