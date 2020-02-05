Smart Game Booster для Windows

Smart Game Booster 4.2.1.4218

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Описание Smart Game Booster 4.2.1.4218Описание   Скачать Smart Game Booster 4.2.1.4218СКАЧАТЬ (19,89 Мб) Скриншоты Smart Game Booster 4.2.1.4218Скриншоты (9)   Статистика Smart Game Booster 4.2.1.4218Статистика   Отзывы о Smart Game Booster 4.2.1.4218Отзывы (0)  
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Smart Game Booster - простой в использовании инструмент, благодаря которому можно в пару кликов повысить производительность вашего компьютера или ноутбука в играх, что достигается путем остановки ненужных процессов и служб, очистки оперативной памяти, буфера обмена и дефрагментации диска.

Программа позволяет контролировать температуру и скорость вращения вентиляторов, добавлять ярлыки запуска ваших игр и запускать их с оптимизированными настройками системы, а также дает возможность пользователю выбирать какие программы будут завершаться перед запуском игр, а какие - нет.

Доступны дополнительные опции, как например дефрагментация диска и обновление драйверов и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность контролировать температуру и скорость вращения вентиляторов.
  • Обновление устаревших драйверов.
  • Функция дефрагментации диска.
  • Возможность записи скриншотов и видео игрового геймплея.
  • Режим Super Boost (Pro-версия).
  • Автоматический переход в игровой режим при запуске игры (Pro-версия).
  • Автоматическая дефрагментация диска (Pro-версия).
  • Автоматическое обновление драйверов (Pro-версия).
Smart Game Booster
Smart Game Booster
Smart Game Booster
Smart Game Booster
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Smart Game Booster

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Отзывов о программе Smart Game Booster 4.2.1.4218 пока нет, можете добавить...

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