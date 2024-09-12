AudiblDoc для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Technostacks Infotech Private Limited
|Категория:
|Конвертирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45.97 Мб
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AudiblDoc — многофункциональное приложение для преобразования текста в речь (TTS) и речи в текст, поддерживающее работу с PDF-файлами, изображениями и текстовыми документами на различных языках. Программа предназначена для удобного конвертирования документов в аудиоформаты, позволяя прослушивать информацию на нескольких языках, включая английский, испанский, немецкий, французский, хинди и др. Благодаря интеграции искусственного интеллекта, приложение автоматически адаптируется к поведению пользователя и предлагает наиболее удобный режим работы.
AudiblDoc поддерживает работу с форматами PDF, изображений и текстовых файлов, что делает его универсальным инструментом для преобразования различного контента. Функция преобразования речи в текст позволяет не только легко конвертировать устную речь в текстовые файлы, но и копировать результат для дальнейшего использования или пересылки. Это упрощает коммуникацию и делает работу с текстом удобной и быстрой.
Одним из ключевых преимуществ приложения является возможность гибкого управления параметрами воспроизведения речи. Пользователи могут регулировать скорость, высоту тона и громкость воспроизведения, подстраивая работу под свои потребности. Помимо этого, AudiblDoc позволяет сохранять файлы, копировать текст на разных языках и отправлять его другим пользователям, что делает приложение незаменимым помощником для людей, работающих с большими объемами информации или иностранными языками.
Основные возможности приложения AudiblDoc:
- Преобразование текста в речь и речи в текст.
- Поддержка форматов PDF, изображений и текстовых документов.
- Возможность перевода текста на различные языки (английский, немецкий, французский, испанский и другие).
- Настройка параметров воспроизведения: скорость, высота тона, громкость.
- Вставка текста для преобразования и сохранение аудиофайлов.
- Возможность копирования и пересылки преобразованного текста другим пользователям.
- Автоматическое определение поведения пользователя и выбор режима работы.
- Поддержка управления голосовыми настройками и автоматической прокруткой текста.
- Продвинутые функции для удобного использования в образовательных и профессиональных целях.
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Admin
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