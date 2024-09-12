AudiblDoc для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конвертирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45.97 Мб
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AudiblDoc — многофункциональное приложение для преобразования текста в речь (TTS) и речи в текст, поддерживающее работу с PDF-файлами, изображениями и текстовыми документами на различных языках. Программа предназначена для удобного конвертирования документов в аудиоформаты, позволяя прослушивать информацию на нескольких языках, включая английский, испанский, немецкий, французский, хинди и др. Благодаря интеграции искусственного интеллекта, приложение автоматически адаптируется к поведению пользователя и предлагает наиболее удобный режим работы.

AudiblDoc поддерживает работу с форматами PDF, изображений и текстовых файлов, что делает его универсальным инструментом для преобразования различного контента. Функция преобразования речи в текст позволяет не только легко конвертировать устную речь в текстовые файлы, но и копировать результат для дальнейшего использования или пересылки. Это упрощает коммуникацию и делает работу с текстом удобной и быстрой.

Одним из ключевых преимуществ приложения является возможность гибкого управления параметрами воспроизведения речи. Пользователи могут регулировать скорость, высоту тона и громкость воспроизведения, подстраивая работу под свои потребности. Помимо этого, AudiblDoc позволяет сохранять файлы, копировать текст на разных языках и отправлять его другим пользователям, что делает приложение незаменимым помощником для людей, работающих с большими объемами информации или иностранными языками.

Основные возможности приложения AudiblDoc:

  • Преобразование текста в речь и речи в текст.
  • Поддержка форматов PDF, изображений и текстовых документов.
  • Возможность перевода текста на различные языки (английский, немецкий, французский, испанский и другие).
  • Настройка параметров воспроизведения: скорость, высота тона, громкость.
  • Вставка текста для преобразования и сохранение аудиофайлов.
  • Возможность копирования и пересылки преобразованного текста другим пользователям.
  • Автоматическое определение поведения пользователя и выбор режима работы.
  • Поддержка управления голосовыми настройками и автоматической прокруткой текста.
  • Продвинутые функции для удобного использования в образовательных и профессиональных целях.
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