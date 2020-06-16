Collabora Office для Android

Collabora Office 4.2.3 для Android

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Описание Collabora Office 4.2.3 для AndroidОписание   Скачать Collabora Office 4.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (138,72 Мб) Скриншоты Collabora Office 4.2.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Collabora Office 4.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Collabora Office 4.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Collabora Office - офисное приложение, основанное на LibreOffice, которое объединяет в себе текстовый редактор, возможность работы с электронными таблицами и создание презентаций. Для большинства задач с редактированием файлов не потребуется какого-либо соединения с облаком, облако дает лишь дополнительные возможности.

Поддерживаются следующие форматы файлов:

 
  • Open Document Format (.odt, .odp, .ods, .ots, .ott, .otp).
  • Microsoft Office 2007/2010/2013/2016/2019 (.docx, .pptx, .xlsx, .dotx, .xltx, .ppsx).
  • Microsoft Office 97/2000/XP/2003 (.doc, .ppt, .xls, .dot, .xlt, .pps).
Collabora Office
Collabora Office
Collabora Office
Collabora Office
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы - Редакторы текста
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Отзывы о программе Collabora Office

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