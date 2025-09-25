Mushroom Guide — приложение для любителей грибов, позволяет быстро определить вид по фотографии и систематизировать найденные экземпляры. Чтобы автоматически распознать гриб, достаточно сделать снимок с камеры или загрузить изображение. Также программа помогает вести личный каталог находок, сохранять места и время сбора. Mushroom Guide может использоваться как справочник и как средство для обмена информацией о находках с другими пользователями, в том числе возможность покупки или продажи грибов.

В базе программы представлены как распространенные, так и менее известные представители грбов. Каждый гриб сопровождается описанием с основными характеристиками, что делает приложение полезным для начинающих и опытных грибников. Дополнительно предусмотрена возможность отслеживать сезонность и выбирать оптимальное временя для сбора определённых видов.

Основные возможности Mushroom Guide: