BitTorrent Now - стриминговое приложение для Android, которое представляет собой платформу для потоковой трансляции абсолютно легальной музыки и видео, нацеленной главным образом на малоизвестных и начинающих исполнителей и создателей контента.

Подобно другим потоковым сервисам приложение предлагает стандартные возможности поиска и воспроизведения мультимедийного контента, а также планируется добавление в сервис поддержки VR.

Разработчики подчеркивают, что это не сервис для распространения пиратского контента. Весь доступный контент в данный сервис будут выкладывать сами авторы.