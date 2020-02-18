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BitTorrent Now для Android

BitTorrent Now 1.1.0 для Android

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Описание BitTorrent Now 1.1.0 для AndroidОписание   Скачать BitTorrent Now 1.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,86 Мб) Скриншоты BitTorrent Now 1.1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика BitTorrent Now 1.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о BitTorrent Now 1.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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BitTorrent Now - стриминговое приложение для Android, которое представляет собой платформу для потоковой трансляции абсолютно легальной музыки и видео, нацеленной главным образом на малоизвестных и начинающих исполнителей и создателей контента.

Подобно другим потоковым сервисам приложение предлагает стандартные возможности поиска и воспроизведения мультимедийного контента, а также планируется добавление в сервис поддержки VR.

Разработчики подчеркивают, что это не сервис для распространения пиратского контента. Весь доступный контент в данный сервис будут выкладывать сами авторы.

BitTorrent Now
BitTorrent Now
BitTorrent Now
BitTorrent Now
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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