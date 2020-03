Тёмный Режим

Google Старт 1.4.large для Android Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google GO launcher EX 3.17 для Android GO launcher EX – приложение украсит ваше устройство с помощью новых тем, HD-обоев и виджетов. Встроенный менеджер приложений может скрывать или блокировать Ночной экран 12 для Android Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое позволит Вам с лёгкостью затемнить экран для ночного использования. Присутствует автоматическое

IFTTT 3.4.4 для Android IFTTT – объединяет все ваши сервисы в одном приложении и позволяет создавать алгоритмы для автоматизации и систематизации ваших действий. Присутствует готовые наборы Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном Buzz Launcher 1.9.7.07 для Android Buzz Launcher – красочный графический интерфейс содержит более 500 тысяч Homepacks, сделанных пользователями со всего мира. Управляйте своим смартфоном с помощью