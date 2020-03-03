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Тёмный Режим для Android

Тёмный Режим 1.43 для Android

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Описание Тёмный Режим 1.43 для AndroidОписание   Скачать Тёмный Режим 1.43 для AndroidСКАЧАТЬ (2,34 Мб) Скриншоты Тёмный Режим 1.43 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Тёмный Режим 1.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тёмный Режим 1.43 для AndroidОтзывы (0)  
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Тёмный Режим - приложение, которое поможет пользователю включить на своем Android-смартфоне или планшете темный режим. Стоит отметить что данная утилита не включает тёмную тему, а всего лишь "затемняет" поддерживающие эту опцию программы.

Приложение помогает включить Тёмный Режим на тех устройствах, на которых он отсутствует в настройках.

Приложение работает не на всех устройствах, так как некоторые производители изменяют или вырезают из своих оболочек нужную опцию. Чтоб включить темный режим на старых устройствах Android (до Android 5.1 включительно), придется включать один из следующих режимов ("В автомобиле", настольный режим и т.п.).

Тёмный Режим
Тёмный Режим
Тёмный Режим
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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Отзывы о программе Тёмный Режим

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