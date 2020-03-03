Тёмный Режим - приложение, которое поможет пользователю включить на своем Android-смартфоне или планшете темный режим. Стоит отметить что данная утилита не включает тёмную тему, а всего лишь "затемняет" поддерживающие эту опцию программы.

Приложение помогает включить Тёмный Режим на тех устройствах, на которых он отсутствует в настройках.

Приложение работает не на всех устройствах, так как некоторые производители изменяют или вырезают из своих оболочек нужную опцию. Чтоб включить темный режим на старых устройствах Android (до Android 5.1 включительно), придется включать один из следующих режимов ("В автомобиле", настольный режим и т.п.).