Weeklie для Android

Weeklie 1.3.4 для Android

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Описание Weeklie 1.3.4 для AndroidОписание   Скачать Weeklie 1.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (12,43 Мб) Скриншоты Weeklie 1.3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Weeklie 1.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Weeklie 1.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Weeklie - полезное приложение для школьников и студентов, с помощью которого можно записывать расписание занятий в календарь, а удобный виджет отобразит его на экране мобильного телефона.

С помощью программы можно сохранять домашнее задание и все, что нужно для учебы, прямо в смартфон, а приложение напомнит, когда нужно будет к нему приступить. Календарь занятий подходит для школы с любым расписанием и временем начала уроков.

Присутствует возможность указывать названия пар, имена преподавателя и номера корпусов, а потом делись расписанием со всеми одногруппниками в пару кликов.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность иметь расписание занятий всегда под рукой.
  • Возможность записывать свое домашнее задание в телефон.
  • Напоминания об уроках / парах и домашнем задании.
  • Возможность использовать чередующиеся недели, например, четные/нечетные.
  • Возможность делиться расписанием с друзьями из школы / университета.
Weeklie
Weeklie
Weeklie
Weeklie
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Weeklie

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