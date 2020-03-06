Weeklie - полезное приложение для школьников и студентов, с помощью которого можно записывать расписание занятий в календарь, а удобный виджет отобразит его на экране мобильного телефона.

С помощью программы можно сохранять домашнее задание и все, что нужно для учебы, прямо в смартфон, а приложение напомнит, когда нужно будет к нему приступить. Календарь занятий подходит для школы с любым расписанием и временем начала уроков.

Присутствует возможность указывать названия пар, имена преподавателя и номера корпусов, а потом делись расписанием со всеми одногруппниками в пару кликов.

Ключевые особенности приложения: