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Ам Ням: Погоня для Android

Ам Ням: Погоня 1.0.1 для Android

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Описание Ам Ням: Погоня 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Ам Ням: Погоня 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (61,98 Мб) Скриншоты Ам Ням: Погоня 1.0.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Ам Ням: Погоня 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ам Ням: Погоня 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Ам Ням: Погоня - динамичные гонки по опасным улицам Номвилля вместе с Ам Нямом и Ам Няшей, в котором по законам жанра, надо избегать столкновений с препятствиями, использовать бонусы, собирать монетки и открывать новых персонажей из вселенной Cut the Rope.

Ключевые особенности:

  • Разнообразные задания (преодолейте нужную дистанцию, собирайте буквы, исполняйте эффектные трюки или просто пробегите как можно дальше в бесконечном режиме).
  • Всевозможные бонусы (ракеты, прыгучие ботинки, магниты и двойные монеты и пр.),
  • Возможность разблокировать других персонажей из вселенной Cut the Rope.
  • Разнообразные локации (оживленные улицы, крыши домов, подземные тоннели, фабрики роботов и др.).
  • Набери больше всего очков в соревнованиях и поднимись на вершину таблицы лидеров.
Ам Ням: Погоня
Ам Ням: Погоня
Ам Ням: Погоня
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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