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Modern Strike Online для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.46.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:66,16 Мб
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Modern Strike Online - многопользовательский шутер от первого лица в стиле cs:go и pubg. В игре есть несколько режимов, множество уникального оружия и раскрасок оружия.

Особенности игры:

  • 5 новых пвп режимов для одиночного и командного боя.
  • 14 карт, на которых ведётся битва между спецназом и террористами.
  • 50 уникальных видов пвп вооружения.
  • Интуитивное управление.
  • Отличная оптимизация.

Онлайн-режим:

  • Командный бой: Классический бой 5 на 5;
  • Дезматч: Классический бой каждый сам за себя;
  • Командный режим с бомбой: Все просто - цель террористов поставить бомбу, команде омон - не дать это сделать!
Что нового в Modern Strike Online 1.46.0?

11 сезон подготовил для вас, несколько крутых изменений:

  • Новое оружие: Remington 1858, Bushmaster ACR 3, Winchester 1866;
  • Легендарный скин для оружия: Bushmaster ACR 3;
  • Премиум скины для оружия: KGS, M16A2, MP 133;
  • Новый персонаж: "Меченый" Джо;
  • Новый шлем: Ковбойская шляпа;
  • Визуальное изменение лобби;
  • Бесконечный боевой пропуск;
  • Ряд технических исправлений и улучшений.


И, как всегда, приятный подарок в честь обновления!

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