Modern Strike Online для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.46.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Azur Interactive Games Limited
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|66,16 Мб
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Modern Strike Online - многопользовательский шутер от первого лица в стиле cs:go и pubg. В игре есть несколько режимов, множество уникального оружия и раскрасок оружия.
Особенности игры:
- 5 новых пвп режимов для одиночного и командного боя.
- 14 карт, на которых ведётся битва между спецназом и террористами.
- 50 уникальных видов пвп вооружения.
- Интуитивное управление.
- Отличная оптимизация.
Онлайн-режим:
- Командный бой: Классический бой 5 на 5;
- Дезматч: Классический бой каждый сам за себя;
- Командный режим с бомбой: Все просто - цель террористов поставить бомбу, команде омон - не дать это сделать!
11 сезон подготовил для вас, несколько крутых изменений:
- Новое оружие: Remington 1858, Bushmaster ACR 3, Winchester 1866;
- Легендарный скин для оружия: Bushmaster ACR 3;
- Премиум скины для оружия: KGS, M16A2, MP 133;
- Новый персонаж: "Меченый" Джо;
- Новый шлем: Ковбойская шляпа;
- Визуальное изменение лобби;
- Бесконечный боевой пропуск;
- Ряд технических исправлений и улучшений.
И, как всегда, приятный подарок в честь обновления!
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