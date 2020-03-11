Active ZDelete - удобная и простая в использовании утилита, которая поможет навсегда удалить выбранные файлы, папки, а также очистить диск без возможности восстановления данных.

Программа работает под различными версиями ОС Windows и всеми 64-битными платформами. Кроме FAT, FAT32, NTFS и NTFS5 Disk Wipe теперь очищает еще и разделы MacOS, Linux, Unix. Соответствует стандартам безопасности US DoD 5220.22M.

В настройках присутствует возможность выбрать метод удаления и очистки (доступны Canadian OPS-II, Brirtish HMG IS5, Russian GOST p50739-95, US Army AR380-19, NSA 130-2, German VSITR, Peter Gutmann, Bruce Schneier и пр.).