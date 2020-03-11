Active ZDelete для Windows

Active ZDelete 8.0.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Active ZDelete 8.0.0.1Описание   Скачать Active ZDelete 8.0.0.1СКАЧАТЬ (11,84 Мб) Скриншоты Active ZDelete 8.0.0.1Скриншоты (4)   Статистика Active ZDelete 8.0.0.1Статистика   Отзывы о Active ZDelete 8.0.0.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Active ZDelete - удобная и простая в использовании утилита, которая поможет навсегда удалить выбранные файлы, папки, а также очистить диск без возможности восстановления данных.

Программа работает под различными версиями ОС Windows и всеми 64-битными платформами. Кроме FAT, FAT32, NTFS и NTFS5 Disk Wipe теперь очищает еще и разделы MacOS, Linux, Unix. Соответствует стандартам безопасности US DoD 5220.22M.

В настройках присутствует возможность выбрать метод удаления и очистки (доступны Canadian OPS-II, Brirtish HMG IS5, Russian GOST p50739-95, US Army AR380-19, NSA 130-2, German VSITR, Peter Gutmann, Bruce Schneier и пр.).

Active ZDelete
Active ZDelete
Active ZDelete
Active ZDelete
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - другое
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

CCleaner 5.64.7613

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Revo Uninstaller 2.1.0

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от

Vit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

CCleaner Portable 5.64.7613

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

WizTree 3.32

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

скачать Adguard

Отзывы о программе Active ZDelete

Admin

Отзывов о программе Active ZDelete 8.0.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 