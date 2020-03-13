NickWare Essential O для Windows

NickWare Essential O 1.0.2

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Описание NickWare Essential O 1.0.2Описание   Скачать NickWare Essential O 1.0.2СКАЧАТЬ (2,46 Мб) Скриншоты NickWare Essential O 1.0.2Скриншоты (4)   Статистика NickWare Essential O 1.0.2Статистика   Отзывы о NickWare Essential O 1.0.2Отзывы (0)  
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NickWare Essential O — программный комплекс для интеллектуального обслуживания персональных компьютеров и устройств под управлением операционной системы Windows. В его основе — передовые разработки и достижения компании в области оптимизации работы операционных систем и защиты данных, которые позволяют обеспечить максимальную производительность, стабильность и безопасность работы устройств.

Программа позволяет в один клик запустить анализ и обслуживание устройства — интеллектуальную настройку параметров операционной системы, очистку жёстких дисков и системного реестра от мусора, диагностику оборудования и многое другое. Это не только ускорит работу Вашего устройства, но и повысит его безопасность. Любые изменения можно откатить с помощью встроенного инструмента резервного копирования.

Благодаря множеству настроек безопасности в NickWare Essential O, программа обеспечивает защиту устройства от проникновения злоумышленников, а также от заражения операционной системы вирусами, троянами, руткитами и другим вредоносным программным обеспечением. Встроенные модули очистки данных интернет-активности помогут сохранить Ваши персональные данные в безопасности.

Собственные разработки NickWare Group в области машинного обучения позволили создать уникальную технологию адаптивного обслуживания операционной системы. Забудьте про обслуживание своего устройства — новая технология будет подстраиваться под Ваш стиль работы и производить базовые действия автоматически, не мешая при этом Вашей работе. Не беспокойтесь, все данные Вашей активности анализируются только на Вашем устройстве — новые технологии машинного обучения позволяют это сделать.

В век, когда пользователь окружён различными гаджетами, уделять внимание обслуживанию каждого из них становится проблемой. В NickWare Essential O Ваши устройства объединяются в Вашу личную единую сеть. Одно нажатие позволяет запустить обслуживание операционной системы сразу на всех устройствах, нужно только, чтобы устройство было включено и подключено к сети Интернет. Настраивайте параметры Ваших устройств, производите очистку от мусора, осуществляйте мониторинг с одного устройства.

NickWare Essential O
NickWare Essential O
NickWare Essential O
NickWare Essential O
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Настройка, оптимизация - Мониторинг
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Отзывы о программе NickWare Essential O

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