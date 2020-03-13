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Bowling Crew для Android

Bowling Crew 1.0 для Android

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Описание Bowling Crew 1.0 для AndroidОписание   Скачать Bowling Crew 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (89,27 Мб) Скриншоты Bowling Crew 1.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Bowling Crew 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bowling Crew 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Bowling Crew - интерактивная многопользовательская PvP-игра про боулинг, в которой можно играть в любой из потрясающих 3D-локаций с друзьями и игроками со всего мира, сражаться в турнирах или в схватках один на один.

Прокачивайте шары и открывайте новые клубы, улучшая навыки игры в боулинг и соревнуясь с другими игроками онлайн. Поборитесь за звание короля боулинга.

Ключевые особенности:

  • Скоростной, интерактивный онлайн геймплей в формате один на один.
  • Принципиально новая система игры в боулинг.
  • Тысячи игроков онлайн в ожидании новых вызовов.
  • Играйте в клубах всё более высокой сложности.
  • Стройте свой путь в еженедельных лигах, чтобы открывать премиумные шары.
  • Открывайте необыкновенные 3D-локации со всего мира: заснеженные горы, Долина монументов, рок-концерт и, конечно, классические боулинг-клубы.
  • Проводите самые эпичные боулинг-сражения с друзьями в любой точке мира.
Bowling Crew
Bowling Crew
Bowling Crew
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт
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