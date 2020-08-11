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Head Ball 2 для Android

Head Ball 2 1.132 для Android

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Описание Head Ball 2 1.132 для AndroidОписание   Скачать Head Ball 2 1.132 для AndroidСКАЧАТЬ (97,37 Мб) Скриншоты Head Ball 2 1.132 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Head Ball 2 1.132 для AndroidСтатистика   Отзывы о Head Ball 2 1.132 для AndroidОтзывы (0)  
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Head Ball 2 - увлекательная и динамичная футбольная онлайн игра, в которой вам придется играть быстрые онлайн матчи 1х1 против соперников со всего света.

Присутствует возможность подключаться к своему аккаунту Facebook и играть вместе с друзьями, соревнования в 5 разных лигах, управление своей футбольной карьерой, более 100 разнообразных прокачиваемых персонажей, а также уникальный и неповторимый геймплей.

Особенности приложения Head Ball 2:

  • Быстрые матчи онлайн с игроками со всего света.
  • Ключевые игровые моменты озвучены легендарным комментатором, Джоном Мотсоном.
  • Подключение к аккаунту Facebook, чтобы играть с друзьями.
  • Динамичный геймплей с крутой графикой.
  • 125 уникальных персонажей.
  • 5 интереснейших лиг с 15 разными турнирами.
  • Возможность улучшения персонажа.
  • Наборы карт с персонажами и предметами.
  • Ежедневные миссии для крутых наград и веселья.
Head Ball 2
Head Ball 2
Head Ball 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Head Ball 2

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