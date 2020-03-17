Мой дневник

LeaderTask 14.8.2 для Android Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок, Бесплатные ярлыки на фото 2.10 для Android Бесплатные ярлыки на фото - добавьте на свои любимые фотографии уникальные яркие стикеры с произвольным текстом для придания им красочности и неповторимости Google Keep 4.1.051.04.70 для Android Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте

MyTreeNotes 8.3 для Android MyTreeNotes – в этой записной книжке ваши заметки хранятся в удобной древовидной структуре с неограниченным количеством ответвлений и вложений. Возможности Squid (Papyrus) 3.4.7.0-GP для Android Squid (Papyrus) – создавайте рукописные заметки на экране с помощью стилуса или пальца. Вставляйте в заметки рисунки, текст или другой контент и экспортируйте файлы Список покупок 1.0 для Android Список покупок - удобное приложение для создания списков покупок. Пользоваться программой очень просто - для создания новой покупки в списке нажмите на плюсик в