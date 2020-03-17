Мой дневник для Android

Мой дневник 4.90 для Android

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Описание Мой дневник 4.90 для AndroidОписание   Скачать Мой дневник 4.90 для AndroidСКАЧАТЬ (4,39 Мб) Скриншоты Мой дневник 4.90 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Мой дневник 4.90 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мой дневник 4.90 для AndroidОтзывы (0)  
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Мой дневник - удобное в использовании приложение для создания личных заметок, комментариев и ведения дневника. Программа поможет вам записывать воспоминания из Вашей жизни. Оно будет сохранять все Ваши эмоции и интересы.

Ваш дневник защищён паролем, а наш простой, но мощный алгоритм шифрования гарантирует, что Ваши записи хранятся самым надёжным способом.

Основные возможности:

  • Защита паролем.
  • Возможность использовать любимые цвета для фона и оформления текста.
  • Поиск для быстрого выбора предыдущих записей.
  • Возможность писать в режиме онлайн и оффлайн.
  • Возможность делиться своими записями, используя эл. почту, Facebook, Twitter, СМС и др.
  • Резервные копии.
  • Синхронизация записей между несколькими устройствами на базе Android.
  • Возможность сохранить записи в облаке (используется в качестве резервной копии).
  • Ежедневные напоминания.

 

Мой дневник
Мой дневник
Мой дневник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Мой дневник

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