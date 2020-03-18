Опендатабот для Android

Опендатабот 1.12.0 для Android

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Описание Опендатабот 1.12.0 для AndroidОписание   Скачать Опендатабот 1.12.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,28 Мб) Скриншоты Опендатабот 1.12.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Опендатабот 1.12.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Опендатабот 1.12.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Опендатабот - удобное приложение для поиска данных из госреестров при помощи своего мобильного Android-устройства.

Программа ищет информацию исключительно в официальных и открытых источниках - в более 20-ти государственных реестрах, в том числе ЕГР, а также позволяет отслеживать изменения в этих данных.

Приложение позволяет узнать находится ли человек в розыске, наличие долгов, судимости, запрета выезда / въезда в страну, задолженности по алиментам, регистрацию ФЛП и информацию по ним, найти владельца машины и все его автомобили, пробить номера и год выпуска машины, наличие лицензии, VIN-номер, узнать когда вашу фирму будут проверять, Есть ли нарушения у других компаний.

Опендатабот позволяет проверить фактически любую информацию о предпринимателях и компаниях по коду ЕГРПОУ и / или названию. Можно получить данные о налоговом статусе, долгах, состоянии выплаты зарплат, судах, исполнительных производствах, санкциях, планах и результатах проверок, собственности, статусе банкротства и так далее.

Также с помощью программы можно отслеживать объекты недвижимости и получать уведомления, когда у них меняется собственник, просматривать информацию о судебных делах по номеру дела, об исках в суд - по ФИО человека или названию компании, может проверить адвокатскую лицензию, отслеживать судебные решения по ключевым словам или узнать об иске в суд, даже если не пришло письменное оповещение.

Основные возможности:

  • Простой и быстрый доступ к нужной вам информации.
  • Поиск сразу в 20-ти государственных реестрах.
  • Только достоверная информация из официальных источников.
  • Уведомление про изменение данных.
Опендатабот
Опендатабот
Опендатабот
Опендатабот
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Опендатабот

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