Опендатабот - удобное приложение для поиска данных из госреестров при помощи своего мобильного Android-устройства.

Программа ищет информацию исключительно в официальных и открытых источниках - в более 20-ти государственных реестрах, в том числе ЕГР, а также позволяет отслеживать изменения в этих данных.

Приложение позволяет узнать находится ли человек в розыске, наличие долгов, судимости, запрета выезда / въезда в страну, задолженности по алиментам, регистрацию ФЛП и информацию по ним, найти владельца машины и все его автомобили, пробить номера и год выпуска машины, наличие лицензии, VIN-номер, узнать когда вашу фирму будут проверять, Есть ли нарушения у других компаний.

Опендатабот позволяет проверить фактически любую информацию о предпринимателях и компаниях по коду ЕГРПОУ и / или названию. Можно получить данные о налоговом статусе, долгах, состоянии выплаты зарплат, судах, исполнительных производствах, санкциях, планах и результатах проверок, собственности, статусе банкротства и так далее.

Также с помощью программы можно отслеживать объекты недвижимости и получать уведомления, когда у них меняется собственник, просматривать информацию о судебных делах по номеру дела, об исках в суд - по ФИО человека или названию компании, может проверить адвокатскую лицензию, отслеживать судебные решения по ключевым словам или узнать об иске в суд, даже если не пришло письменное оповещение.

Основные возможности: