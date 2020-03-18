GitHub для Android

GitHub 1.0.0 для Android

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Описание GitHub 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать GitHub 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,06 Мб) Скриншоты GitHub 1.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика GitHub 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о GitHub 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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GitHub - официальный мобильный клиент GitHub для Android, который предлагает пользователю такие возможности как пулреквесты, код-ревью, ишью, уведомления, а также наличие тёмной темы.

С помощью приложения разработчики смогут управлять своими проектами со смартфона, отвечать на комментарии и смотреть файлы в репозиториях, назначать дополнительные задачи и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Просмотр ваших последних уведомлений.
  • Возможность читать и отвечать на комментарии.
  • Просмотр и объединение Pull Requests.
  • Issues и код-ревью.
  • Просмотр своих файлов и кода в репозиториях.
  • Наличие темной темы оформления.
GitHub
GitHub
GitHub
GitHub
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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