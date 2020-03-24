Files Inspector - простая в применении программа, которая поможет освободить место на ПК. Присутствует два режима работы - можно просматривать данные о системе либо по темам (Изображения, Видео и пр.), либо кликнув на устройство (например диск С), чтобы узнать, какие файлы и папки занимают на нем больше всего места.

Доступен быстрый анализ системы, после чего программа проверяет данные на дисках и выводит в удобной диаграмме, откуда сразу становится понятно, какие элементы на вашем ПК занимают больше всего места.

Благодаря наличию в Files Inspector расширенных возможностей, опытные пользователи могут более гибко и полно исследовать информацию на своих носителях и удалять ненужные данные.

Основные возможности: