Files Inspector для Windows

Files Inspector 1.40

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Описание Files Inspector 1.40Описание   Скачать Files Inspector 1.40СКАЧАТЬ (8,13 Мб) Скриншоты Files Inspector 1.40Скриншоты (5)   Статистика Files Inspector 1.40Статистика   Отзывы о Files Inspector 1.40Отзывы (0)  
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Files Inspector - простая в применении программа, которая поможет освободить место на ПК. Присутствует два режима работы - можно просматривать данные о системе либо по темам (Изображения, Видео и пр.), либо кликнув на устройство (например диск С), чтобы узнать, какие файлы и папки занимают на нем больше всего места.

Доступен быстрый анализ системы, после чего программа проверяет данные на дисках и выводит в удобной диаграмме, откуда сразу становится понятно, какие элементы на вашем ПК занимают больше всего места.

Благодаря наличию в Files Inspector расширенных возможностей, опытные пользователи могут более гибко и полно исследовать информацию на своих носителях и удалять ненужные данные.

Основные возможности:

  • Экспресс-анализ файлов пользователя - анализирует папки документов, изображений, видео, музыки и других и наглядно отображает занятое ими пространство на ваших носителях.
  • Расширенный анализатор, который позволяет оценить данные по всем файлам и папкам на установленных накопителях информации.
  • Удаление ненужных файлов или папок.
  • Удаление ненужных программ
  • Чтобы исключить ошибочные действия, все удаляемые элементы помещаются в Корзину, откуда они могут быть сразу восстановлены в полном объеме.
  • Сжатие фото без потери качества, что позволяет сократить объем занимаемых фото в среднем на 10% (PRO-версия).
Files Inspector
Files Inspector
Files Inspector
Files Inspector
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Files Inspector

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