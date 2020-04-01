Векторизатор-М для Windows

Векторизатор-М 0.1.6.44

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Векторизатор-М 0.1.6.44Описание   Скачать Векторизатор-М 0.1.6.44СКАЧАТЬ (3,85 Мб) Скриншоты Векторизатор-М 0.1.6.44Скриншоты (2)   Статистика Векторизатор-М 0.1.6.44Статистика   Отзывы о Векторизатор-М 0.1.6.44Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Векторизатор М – это простой и бесплатный векторизатор растровых изображений, фотографий, который умеет обрабатывать растр, сегментировать, строить векторное изображение, выгружать в SVG.

Ключевые особенности программы:

  • Помимо SVG, результат можно выгрузить в формате PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF.
  • Параметры сегментации и векторизации настраиваются.
  • Мультиязычный. Пользователь может сам сделать файл с переводом на любой язык.
  • Понятный и дружественный интерфейс.
  • Основное применение: помочь малоопытному художнику освоиться с техникой "рисования", получить навык смешивания красок и избавить от страха "невозможности это нарисовать!". Программа наглядно показывает, как все на самом деле просто.

В процесс векторизации можно отследить нанесение цветовых сегментов. Сегменты в результирующем SVG могут иметь осветленный цвет. В качестве подсказки. Границы сегментов также могут иметь осветленный цвет сегмента, либо постоянный цвет. Все параметры выгрузки настраиваются.

Векторизатор-М
Векторизатор-М
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

Format Factory 5.1.0.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и

XnView 2.49.2

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное

Adobe Photoshop CC 20.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

FastStone Image Viewer 7.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

IrfanView 4.54

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

XnConvert 1.82

XnConvert - бесплатная кроссплатформенная утилита для конвертации и обработки цифровых изображений и снимков. Программа позволяет пользователю работать более с чем

скачать Adguard

Отзывы о программе Векторизатор-М

Admin

Отзывов о программе Векторизатор-М 0.1.6.44 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 