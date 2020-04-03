Mpv - форк популярных плееров mplayer2 и MPlayer с поддержкой широкого спектра форматов аудио и видео, видео кодеков, а также типов субтитров. Предлагает аппаратное ускорение через FFmpeg, с поддержкой VDPAU и VAAPI плюс DXVA2, а также VDA и VideoToolbox видео.

Приложение может воспроизводить потоковое интернет-радио, онлайн видео, применять различные аудио и видео фильтры в режиме реального времени, настраивать качество, фреймрейт, тайминг кадра, применять расширенные фильтры масштабирования, управлять цветом, интерполяцией и т.д.

С помощью youtube-dl, Mpv поддерживает воспроизведение HD-видео на YouTube и более 300 других стриминговых сервисах (для этого необходимо поместить youtube-dl.exe в тот же каталог, что и Mpv для воспроизведения онлайн-видео, а затем перетащить URL из браузера в окно mpv). Присутствует поддержка командной строки, возможность управления при помощи "горячих" клавиш.