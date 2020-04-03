Mpv для Windows

Mpv 0.32.320

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Описание Mpv 0.32.320Описание   Скачать Mpv 0.32.320СКАЧАТЬ (29,4 Мб) Скриншоты Mpv 0.32.320Скриншоты (1)   Статистика Mpv 0.32.320Статистика   Отзывы о Mpv 0.32.320Отзывы (0)  
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Mpv - форк популярных плееров mplayer2 и MPlayer с поддержкой широкого спектра форматов аудио и видео, видео кодеков, а также типов субтитров. Предлагает аппаратное ускорение через FFmpeg, с поддержкой VDPAU и VAAPI плюс DXVA2, а также VDA и VideoToolbox видео.

Приложение может воспроизводить потоковое интернет-радио, онлайн видео, применять различные аудио и видео фильтры в режиме реального времени, настраивать качество, фреймрейт, тайминг кадра, применять расширенные фильтры масштабирования, управлять цветом, интерполяцией и т.д.

С помощью youtube-dl, Mpv поддерживает воспроизведение HD-видео на YouTube и более 300 других стриминговых сервисах (для этого необходимо поместить youtube-dl.exe в тот же каталог, что и Mpv для воспроизведения онлайн-видео, а затем перетащить URL из браузера в окно mpv). Присутствует поддержка командной строки, возможность управления при помощи "горячих" клавиш.

Mpv
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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