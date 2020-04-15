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Simple PDF Reader для Android

Simple PDF Reader 1.6.5 для Android

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Описание Simple PDF Reader 1.6.5 для AndroidОписание   Скачать Simple PDF Reader 1.6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (22,49 Мб) Скриншоты Simple PDF Reader 1.6.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Simple PDF Reader 1.6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simple PDF Reader 1.6.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Simple PDF Reader - быстрой, простой, но в то же время мощный инструмент для просмотра и поиска файлов PDF. Присутствует быстрая прокрутка страниц по горизонтали и вертикали, поиск файлов по ключевым словам, просмотр количества страниц, ночной режим чтения и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Простая навигация по списку файлов PDF.
  • Поиск файлов по ключевым словам.
  • Возможность легко увеличить или уменьшить масштаб.
  • Возможность перейти на номер страницы напрямую.
  • Быстрая прокрутка страниц по горизонтали и вертикали.
  • Просмотр количества страниц.
  • Извлечение файлы PDF из архивов.
  • Ночной режим чтения.
  • и многое другое...
Simple PDF Reader
Simple PDF Reader
Simple PDF Reader
Simple PDF Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе Simple PDF Reader

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