Simple PDF Reader

EBookDroid 2.6.3 для Android EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и Tiny Scanner 1.2.6 для Android Tiny Scanner – после установки этого небольшого приложения, ваше устройство станет портативным сканером. Документы, квитанции, фотографии – все это можно сканировать OfficeSuite Pro + PDF 10.12.24383 для Android OfficeSuite Pro + PDF – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT,

PDF Reader 4.1 для Android PDF Reader - удобный инструмент для чтения электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android, который распознает все наиболее популярные форматы Adobe Acrobat Reader 18.3.0.207890 для Android Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с электронной почты или облачного хранилища. Специальный инструмент «записка» Radaee PDF Reader 8.0.3 для Android Radaee PDF Reader – хотите быстро и без заморочек просматривать PDF-файлы? Попробуйте данный ридер и будете удивлены скоростью рендеринга и масштабирования.