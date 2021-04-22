OfficeSuite + PDF Editor для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|11.3.35220 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MobiSystems
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 38 151 | Статистика
|Размер:
|63,23 Мб
|СКАЧАТЬ
OfficeSuite + PDF Editor — приложение для просмотра на Android-коммуникаторе документов в формате DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Программа обладает мощным функционалом и позволяет редактировать и создавать документы Word, Excel, PowerPoint, конвертировать в/из PDF.
Установив приложение вы сможете создать профиль и использовать сохраненные настройки на других устройствах, работать с OfficeSuite на Android и IOS, открывать несколько документов одновременно, создавать рисунки от руки на слайдах PowerPoint и многое другое. Обмениваться документами можно с помощью облачных сервисов Box, DropBox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive и SugarSync, а также по email, Bluetooth и Wi-Fi Direct.
- Используйте одну интегрированную учетную запись MobiSystems для автоматического входа в OfficeSuite, File Commander и MobiDrive.
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