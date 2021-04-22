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OfficeSuite + PDF Editor для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 14
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:11.3.35220 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 38 151 | Статистика
Размер:63,23 Мб
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OfficeSuite + PDF Editor — приложение для просмотра на Android-коммуникаторе документов в формате DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Программа обладает мощным функционалом и позволяет редактировать и создавать документы Word, Excel, PowerPoint, конвертировать в/из PDF.

Установив приложение вы сможете создать профиль и использовать сохраненные настройки на других устройствах, работать с OfficeSuite на Android и IOS, открывать несколько документов одновременно, создавать рисунки от руки на слайдах PowerPoint и многое другое. Обмениваться документами можно с помощью облачных сервисов Box, DropBox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive и SugarSync, а также по email, Bluetooth и Wi-Fi Direct.

Что нового в OfficeSuite + PDF Editor 11.3.35220?
  • Используйте одну интегрированную учетную запись MobiSystems для автоматического входа в OfficeSuite, File Commander и MobiDrive.
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Отзывы о программе OfficeSuite + PDF Editor

Пользователей про OfficeSuite + PDF Editor 9.0.8624 для Android [13-05-2017]

Полная платная ерунда
2 | 2 | Ответить

Larey Nyc про OfficeSuite Viewer 6.5.1010 для Android [23-11-2012]

свої функції виконує - 5!
3 | 3 | Ответить

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