Caller ID для Android

Caller ID 1.5.1 для Android

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Описание Caller ID 1.5.1 для AndroidОписание   Скачать Caller ID 1.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (4,57 Мб) Скриншоты Caller ID 1.5.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Caller ID 1.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Caller ID 1.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Caller ID - приложение для идентификации и блокировки неизвестных входящих номеров.

Основные возможности программы Caller ID:

  • Простота в использовании.
  • Идентификация любых неизвестных вызовов с отображением реального имени вызывающего абонента, местоположения и пр.
  • Блокировка вызовов и текстовых сообщений. Просто добавьте номер в черный список, и программа сделает все остальное.
  • Умный журнал вызовов, отображающий имя звонящего и его местоположение, в том числе в списке пропущенных звонков, завершенных входящих и исходящих звонков.
  • Поиск любого номера телефона с помощью интеллектуальной поисковой системы.
  • Автоматическая идентификация любого неизвестного SMS с возможностью блокирования.
Caller ID
Caller ID
Caller ID
Caller ID
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе Caller ID

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