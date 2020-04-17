Fasting Tracker для Android

Fasting Tracker 1.0.6 для Android

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Описание Fasting Tracker 1.0.6 для AndroidОписание   Скачать Fasting Tracker 1.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (7,44 Мб) Скриншоты Fasting Tracker 1.0.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Fasting Tracker 1.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fasting Tracker 1.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Fasting Tracker - приложение для интервального голодания, которое позволяет быстро, безопасно и эффективно сбросить вес. Во время голодания с потерей гликогена тело переходит в режим кетоза, при котором происходит сжигание жира.

Доступны различные планы голодания, которые подойдут мужчинам и женщинам, как новичкам, так и уже опытным пользователям. Приложение помогает контролировать уровень сахара в крови, увеличивает выработку гормона роста и ускоряет обмен веществ, улучшает работу мозга и тела, а также делает вас здоровее и активнее.

Основные возможности трекера Fasting Tracker:

  • Разные программы интервального голодания
  • Для новичков и продвинутых
  • Начало и окончание одним нажатием
  • Настройка программ голодания
  • Выбор периодов голодания/приемов пищи
  • Уведомления по голоданию
  • «Умный» трекер для голодания
  • Таймер голодания
  • Отслеживание веса
  • Проверка статуса голодания
  • Научные советы и статьи о голодании
  • Не надо следить за потреблением калорий
  • Похудеть так просто
  • Синхронизация с Google Fit
Fasting Tracker
Fasting Tracker
Fasting Tracker
Fasting Tracker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Fasting Tracker

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