WinDefThreatsView для Windows

WinDefThreatsView 1.0.5

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Описание WinDefThreatsView 1.0.5Описание   Скачать WinDefThreatsView 1.0.5СКАЧАТЬ (61 Кб) Скриншоты WinDefThreatsView 1.0.5Скриншоты (1)   Статистика WinDefThreatsView 1.0.5Статистика   Отзывы о WinDefThreatsView 1.0.5Отзывы (0)  
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WinDefThreatsView - утилита для Windows 10, которая отображает список всех угроз, обнаруженных антивирусом Windows Defender, и позволяет легко установить действие по умолчанию (Разрешить, Поместить в карантин, Очистить, Удалить, Блокировать или Игнорировать) для нескольких угроз одновременно. Можно использовать этот инструмент на локальном компьютере, а также на удаленном ПК, если у пользователя имеется разрешение на доступ к WMI на удаленной машине.

Для каждой угрозы отображается следующая информация: имя файла, наименование обнаруженной угрозы, уровень угрозы, имя процесса, время первичного обнаружения, время изменения статуса, время устранения, идентификатор угрозы, её статус, действие по умолчанию и т.д.

Программа не требует установки.

WinDefThreatsView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе WinDefThreatsView

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