WinDefThreatsView - утилита для Windows 10, которая отображает список всех угроз, обнаруженных антивирусом Windows Defender, и позволяет легко установить действие по умолчанию (Разрешить, Поместить в карантин, Очистить, Удалить, Блокировать или Игнорировать) для нескольких угроз одновременно. Можно использовать этот инструмент на локальном компьютере, а также на удаленном ПК, если у пользователя имеется разрешение на доступ к WMI на удаленной машине.

Для каждой угрозы отображается следующая информация: имя файла, наименование обнаруженной угрозы, уровень угрозы, имя процесса, время первичного обнаружения, время изменения статуса, время устранения, идентификатор угрозы, её статус, действие по умолчанию и т.д.

Программа не требует установки.