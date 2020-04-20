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Microsoft .NET Framework Repair Tool для Windows

Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.4 (4.8.4072.0)

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Описание Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.4 (4.8.4072.0)Описание   Скачать Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.4 (4.8.4072.0)СКАЧАТЬ (1,2 Мб) Скриншоты Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.4 (4.8.4072.0)Скриншоты (3)   Статистика Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.4 (4.8.4072.0)Статистика   Отзывы о Microsoft .NET Framework Repair Tool 1.4 (4.8.4072.0)Отзывы (0)  
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Microsoft .NET Framework Repair Tool - небольшая бесплатная утилита, который позволяет исправлять наиболее распространенные проблемы, возникающие при установке и обновлении .NET Framework на компьютерах с ОС Windows.

Присутствует возможность быстро остановить, перерегистрировать и перезапустить службу установки программ Windows. После запуска программа выполнит 9 базовых тестов, которые помогут выявить имеющиеся проблемы. По окончанию проверки будут показаны результаты проверки.

Microsoft .NET Framework Repair Tool
Microsoft .NET Framework Repair Tool
Microsoft .NET Framework Repair Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Microsoft .NET Framework Repair Tool

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