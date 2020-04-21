DNS Changer для Android

DNS Changer 1188r для Android

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Описание DNS Changer 1188r для AndroidОписание   Скачать DNS Changer 1188r для AndroidСКАЧАТЬ (10,48 Мб) Скриншоты DNS Changer 1188r для AndroidСкриншоты (6)   Статистика DNS Changer 1188r для AndroidСтатистика   Отзывы о DNS Changer 1188r для AndroidОтзывы (0)  
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DNS Changer - простое в использовании Android-приложение, не требующее root прав, которое позволяет пользователю быстро и легко изменить DNS сервер. Присутствует возможность вручную добавить нужный сервер или выбрать из предложенного списка (доступны сервера Google DNS, OpenDNS, Cloudflare DNS, Яндекс DNS, Level3 DNS, Comodo Secure DNS, DNS.Watch, AlternateDNS, UncensoredDNS и Quad9 DNS).

Кроме того приложение позволяет получить доступ к заблокированному контенту, а также защищает от отслеживания провайдерами.

Основные возможности DNS Changer:

  • Не требует root прав.
  • Низкое потребление системных ресурсов.
  • Поддержка WiFi и любых мобильных сетей передачи данных (2G / 3G / 4G / 5G).
  • Список популярных DNS серверов (Google DNS, OpenDNS, Cloudflare DNS, Яндекс DNS, Comodo Secure DNS и др.).
  • Наличие функции проверки скорости DNS.
  • Дополнительная поддержка IPv4 и IPv6.
  • Поддержка планшетов и смартфонов.
  • Возможность разблокировать ограниченный контент.
  • Использование пользовательских DNS.
DNS Changer
DNS Changer
DNS Changer
DNS Changer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе DNS Changer

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