TeamLink для Android

TeamLink 1.3.0.177 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TeamLink 1.3.0.177 для AndroidОписание   Скачать TeamLink 1.3.0.177 для AndroidСКАЧАТЬ (20,66 Мб) Скриншоты TeamLink 1.3.0.177 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика TeamLink 1.3.0.177 для AndroidСтатистика   Отзывы о TeamLink 1.3.0.177 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TeamLink – мощный инструмент для групповых видео- и веб-конференций (без ограничений по времени с участием до 200 человек), который позволяет работать с партнерами из любой точки мира.

Основные возможности:

  • Передовая технология передачи видео в режиме реального времени со сверхнизкой задержкой.
  • Отличное качество видео и аудио.
  • Оптимизировано для мобильных и ненадежных IP-сетей с высокой устойчивостью к потерям пакетов.
  • Поддержка межплатформности.
  • Функция демонстрации экрана с высокой четкостью и общение в режиме реального времени для эффективной работы.
  • Возможность общаться с кем-угодно из любого места и в любое время.
  • Конференции до 200 участников.
  • Запись и воспроизведение конференции.
  • Возможность начать конференцию всего в несколько кликов.
  • И многое другое...
TeamLink
TeamLink
TeamLink
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Телефония, GSM
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

OLX.ua 4.45.1 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

Divan.TV 2.2.4.78 для Android

Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200 каналов на любой вкус. Присутствует возможность смотреть пропущенные

OLL.TV 2.3.2 для Android

Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые

Sweet.tv 2.0.5 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

Vodafone Pay 1.2.0 для Android

После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью

My Vodafone 2.1.5 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

скачать Adguard

Отзывы о программе TeamLink

Admin

Отзывов о программе TeamLink 1.3.0.177 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 