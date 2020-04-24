CCleaner Browser - быстрый, конфиденциальный и безопасный браузер для Windows от создателей CCleaner на базе Chromium, без рекламы, отслеживающих модулей, лишних настроек и со встроенной защитой.

Присутствует функция блокировки всей рекламы, защита конфиденциальности пользователя, скрытие его уникального профиля браузера (язык, часовой пояс, версия и надстройки браузера и т.д.), защита от фишинга, диспетчер паролей, режим Инкогнито и многое другое.

Ключевые особенности браузера CCleaner Browser: