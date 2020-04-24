CCleaner Browser для Windows

CCleaner Browser 80.1.3902.165

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CCleaner Browser 80.1.3902.165Описание   Скачать CCleaner Browser 80.1.3902.165СКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты CCleaner Browser 80.1.3902.165Скриншоты (5)   Статистика CCleaner Browser 80.1.3902.165Статистика   Отзывы о CCleaner Browser 80.1.3902.165Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CCleaner Browser - быстрый, конфиденциальный и безопасный браузер для Windows от создателей CCleaner на базе Chromium, без рекламы, отслеживающих модулей, лишних настроек и со встроенной защитой.

Присутствует функция блокировки всей рекламы, защита конфиденциальности пользователя, скрытие его уникального профиля браузера (язык, часовой пояс, версия и надстройки браузера и т.д.), защита от фишинга, диспетчер паролей, режим Инкогнито и многое другое.

Ключевые особенности браузера CCleaner Browser:

  • Блокировка всей рекламы.
  • Блокировка навязчивых веб-трекеров.
  • Скрытие цифрового отпечатка браузера для защиты от отслеживания в Интернете.
  • Защита от фишинга.
  • Режим невидимости.
  • Шифрование HTTPS.
  • Диспетчеры паролей.
  • Блокировка установки ненадежных расширений браузера.
  • Очистка журнала браузера.
  • Защита веб-камеры и многое другое.
CCleaner Browser
CCleaner Browser
CCleaner Browser
CCleaner Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Google Chrome 81.0.4044.122

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Tor Browser 9.0.9

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети

Google Chrome Portable 81.0.4044.122

Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome

Opera 12.18

Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной

Opera 68.0.3618.46

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,

Mozilla Firefox Quantum 75.0

Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция

скачать Adguard

Отзывы о программе CCleaner Browser

Admin

Отзывов о программе CCleaner Browser 80.1.3902.165 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 