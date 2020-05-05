ICQ New для Windows

ICQ New 10.0.40338

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Описание ICQ New 10.0.40338Описание   Скачать ICQ New 10.0.40338СКАЧАТЬ (59,42 Мб) Скриншоты ICQ New 10.0.40338Скриншоты (1)   Статистика ICQ New 10.0.40338Статистика   Отзывы о ICQ New 10.0.40338Отзывы (0)  
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ICQ New - обновленная "легендарная" аська, которая получила не только более современный внешний вид, но и пачку всевозможных функций и улучшений. С помощью приложения можно осуществлять аудио и видео звонки, переводить голосовые сообщения в текст, использовать умные ответы и оставаться на связи даже при плохом Интернете.

Кроме этого поможет подобрать идеальный стикер, в зависимости от набранного сообщения, позволяет отвечать в одно касание, присутствует возможность отправлять голосовые сообщения, имеется синхронизация истории переписки между всеми устройствами, групповые чаты (до 25000 участников) и многое другое.

Ключевые особенности приложения ICQ New:

  • Аудио и видео звонки с высоким качеством связи.
  • Групповые чаты (до 25000 участников).
  • Возможность переводить голосовые сообщения в текст.
  • Умные ответы.
  • Возможность отправлять голосовые сообщения.
  • Синхронизация истории переписки между всеми устройствами.
  • Возможность пересылать, удалять и редактировать сообщения.
  • Возможность делиться с пользователями никнеймом, а не номером телефона.
  • Отправка фото и видео без сжатия.
  • Боты и API.
ICQ New
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе ICQ New

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