ICQ New - обновленная "легендарная" аська, которая получила не только более современный внешний вид, но и пачку всевозможных функций и улучшений. С помощью приложения можно осуществлять аудио и видео звонки, переводить голосовые сообщения в текст, использовать умные ответы и оставаться на связи даже при плохом Интернете.

Кроме этого поможет подобрать идеальный стикер, в зависимости от набранного сообщения, позволяет отвечать в одно касание, присутствует возможность отправлять голосовые сообщения, имеется синхронизация истории переписки между всеми устройствами, групповые чаты (до 25000 участников) и многое другое.

Ключевые особенности приложения ICQ New: