Возможно олды припомнят оригинальное приложение из далекого 95-го года, где милая овечка бродила рабочими столами и развлекала пользователей своим присутствием. Так как приложение работало исключительно на 16-битных системах - оно не поддерживает Windows7/8/10, поэтому разработчик написал данную программу eSheep Desktop Pet на С#, чтобы снова вернуть забавную овцу на рабочий стол.

Овечка распознает окна запущенных приложений и границы экрана, поэтому натыкаясь на препятствие она может разворачиваться, спрыгивать с окон вниз и пр. В настройках присутствует возможность включить поддержку мультимониторных систем (и овечка будет переходить с одного экрана на другой), задавать количество овец при запуске приложения (от 1 до 16), активировать опцию "Всегда на виду" (оригинальная овечка могла работать в фоне, что существенно влияло на производительность ПК).