eSheep Desktop Pet для Windows

eSheep Desktop Pet 1.2.5

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Описание eSheep Desktop Pet 1.2.5Описание   Скачать eSheep Desktop Pet 1.2.5СКАЧАТЬ (335 Кб) Скриншоты eSheep Desktop Pet 1.2.5Скриншоты (7)   Статистика eSheep Desktop Pet 1.2.5Статистика   Отзывы о eSheep Desktop Pet 1.2.5Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Возможно олды припомнят оригинальное приложение из далекого 95-го года, где милая овечка бродила рабочими столами и развлекала пользователей своим присутствием. Так как приложение работало исключительно на 16-битных системах - оно не поддерживает Windows7/8/10, поэтому разработчик написал данную программу eSheep Desktop Pet на С#, чтобы снова вернуть забавную овцу на рабочий стол.

Овечка распознает окна запущенных приложений и границы экрана, поэтому натыкаясь на препятствие она может разворачиваться, спрыгивать с окон вниз и пр. В настройках присутствует возможность включить поддержку мультимониторных систем (и овечка будет переходить с одного экрана на другой), задавать количество овец при запуске приложения (от 1 до 16), активировать опцию "Всегда на виду" (оригинальная овечка могла работать в фоне, что существенно влияло на производительность ПК).

eSheep Desktop Pet
eSheep Desktop Pet
eSheep Desktop Pet
eSheep Desktop Pet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе eSheep Desktop Pet

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