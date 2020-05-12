Яндекс.Мессенджер для Android

Яндекс.Мессенджер 37.0.6349 для Android

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Описание Яндекс.Мессенджер 37.0.6349 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Мессенджер 37.0.6349 для AndroidСКАЧАТЬ (27,31 Мб) Скриншоты Яндекс.Мессенджер 37.0.6349 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Мессенджер 37.0.6349 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Мессенджер 37.0.6349 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Мессенджер - мобильное приложение, которое позволяет совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться текстовыми сообщениями, быстро создавать групповые чаты для общения с друзьями, близкими или коллегами.

Присутствует возможность общаться даже с теми пользователями, у которых нет Яндекс.Мессенджера: сообщения придут прямо в Яндекс или Браузер на смартфоне или компьютере.

Ключевые особенности Яндекс.Мессенджер:

  • Голосовые и видеозвонки.
  • Мгновенные тестовые сообщения.
  • Возможность быстро создать групповые чаты.
  • Голосовые сообщения, которые сами превращаются в текст.
  • Новостные и информационные каналы.
  • Эмотиконы и стикеры.
  • Работает на разных устройствах — везде, где есть Яндекс.
Яндекс.Мессенджер
Яндекс.Мессенджер
Яндекс.Мессенджер
Яндекс.Мессенджер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Яндекс.Мессенджер

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