Яндекс.Мессенджер

Plus Messenger 4.2.1.1 для Android Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет Viber 12.8.0.13 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Google Duo 37.0.203822913.DR37_RC11 для Android Google Duo - удобное приложение для общения с друзьями по видеосвязи, с возможностью увидеть собеседника во время входящего звонка ещё до момента поднятия трубки.

Vidogram 1.7.12 для Android Бесплатное функциональное Android-приложение для лёгкого и безопасного общения по голосовой и видеосвязи, а также обмена текстовыми сообщениями. Программа использует WhatsApp 2.20.140 для Android WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, Telegram 6.1.1 для Android Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими