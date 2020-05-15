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5 PDF Commander — программа для удобного открытия, чтения и внесения изменений в файлы формата PDF. Благодаря понятному русскоязычному интерфейсу, в ней легко разберётся даже начинающий пользователь. Назначение всех инструментов очевидно, а применять их очень просто. Больше у вас не возникнет сложностей с PDF-документами. PDF Commander предлагает все необходимые для работы инструменты. Преимущества программы PDF Commander: Продуманный интерфейс на русском языке. В меню нет ничего лишнего, расположение всех инструментов удобное и логичное. Даже впервые открыв программу, вы сможете сразу разобраться, как выполнить те или иные задачи.

Конвертируйте в 10+ форматов. Нужно перевести PDF в документ расширения DOC или превратить его в картинку? Благодаря редактору вы сможете быстро конвертировать файлы в желаемые форматы, чтобы потом открывать в других программах. Также доступна конвертация файлов в PDF.

PDF Commander – это удобное чтение и просмотр содержимого документов. Легко перемещайтесь между страницами, увеличивайте и уменьшайте масштаб, оставляйте закладки и комментарии.

Редактируйте PDF с помощью удобных инструментов: проставляйте нумерацию листов, добавляйте графики и иллюстрации, вставляйте новые фрагменты текста, удаляйте ненужные части.

Создавайте новые PDF. Вы можете составить вместе отсканированные листы склеить несколько файлов в один или подготовить документ с нуля, добавляя текст и иллюстрации на листы. Шрифт и цвет надписей можно настраивать на свой вкус.

Добавляйте штампы и электронные подписи. Быстро расписывайтесь в документах без их распечатывания и последующего сканирования.

Защищайте документы от просмотра и копирования. Не доверяете пересылке по e-mail? Установите пароль на документ, ограничьте право доступа или защитите ваш текст от от копирования, печати или редактирования.