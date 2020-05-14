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Magic Bottles Free для Android

Magic Bottles Free 2.7 для Android

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Описание Magic Bottles Free 2.7 для AndroidОписание   Скачать Magic Bottles Free 2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (56,01 Мб) Скриншоты Magic Bottles Free 2.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Magic Bottles Free 2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Magic Bottles Free 2.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Magic Bottles Free - увлекательная игра для Android-устройств, в которой пользователям предстоит решать головоломку в жанре "три в ряд". Совмещая в одну линию три и более одинаковых предмета, игрок зарабатывает на свой счет бонусные очки и монетки.

Основные возможности:

  • Великолепная головоломка в жанре "3 в ряд".
  • Потрясающая графика.
  • Разнообразный игровой процесс.
  • Развивает стратегическое мышление, тренирует логику и способствуют концентрации внимания.
  • Не требует наличия Интернета.
Magic Bottles Free
Magic Bottles Free
Magic Bottles Free
Magic Bottles Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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